وشدد السيسي على "عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية"، مؤكدا حرص مصر على "التعاون مع السعودية لمواجهة التطورات في الشرق الأوسط".

كما أشار إلى "حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا".

وبعد سلسة لقاءات، غادر ولي العهد السعودي مصر حيث كان في وداعه السيسي، وذلك بعد زيارة جاءت في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الإمارات والبحرين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قد أوضح أن الزيارة ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

يذكر أن ولي العهد السعودي كان قد زار مصر في مارس 2018، في زيارة توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في عدة محافظات.