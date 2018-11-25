وجاء في بيان للحزب الحاكم الذي يترأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة: "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بوتفليقة. تقرر إنشاء هيئة لتسيير الحزب برئاسة المنسق معاذ بوشارب رئيس مجلس النواب"، وهو من وقع البيان.

وكان إعلان استقالة الأمين العام السابق، جمال ولد عباس "لأسباب صحية" عبر وكالة الأنباء الرسمية في 14 نوفمبر، ثم نفيه في نفس اليوم من أحد قياديي الحزب، أحدث لغطا لدى وسائل الإعلام.

وضمت الهيئة الجديدة إضافة إلى المنسق 6 أعضاء، 5 منهم كانوا في المكتب السياسي السابق للحزب، يشكلون "أمانة هيئة التسيير" على أن يتم تشكيل هيئة تنفيذية "في وقت لاحق"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن القيادة الجديدة ستقوم بتحضير مؤتمر استثنائي لم يتم تحديد موعده، ينتظر أن ينبثق منه أمين عام جديد ولجنة مركزية ومكتب سياسي.

وخلف ولد عباس في 22 أكتوبر 2016 عمار سعداني، الذي استقال بدوره بشكل مفاجئ "لأسباب صحية".