وأكدت المصادر أن حمولة المركب تستوعب 8 أفراد فقط، في حين أن من كانوا عليها 23 شخصا، الأمر الذي أدى إلى غرقها.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، تمكنت الشرطة بمحافظة البحيرة، من القبض على صاحب "مركب الموت"، الذى كان ينقل العمال المزارعين من محافظة المنوفية إلى البحيرة، فيما لم يكشف عن اسم الشخص المسؤول عن الحادثة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى الشهداء.

وأضاف أنه تم نقل أحد المصابات إلى مستشفى كوم حمادة، وهي سيدة تعاني من صدمة عصبية، كما تم نقل 3 آخرين إلى الوحدة الصحية بشتاني، وحالتهم مستقرة الآن.