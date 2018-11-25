وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والرصد الزلزالي من منخفض جوي مصحوب بعواصف رعدية يخيم على أغلب مدن البلاد مع اقتراب عبور محور المنخفض الجوية خلال اليومين القادمين.

ودعت الهيئة السكان لعدم الخروج من المنازل حتى صباح الأحد. وحذرت من السيول في ديالى وواسط وميسان ودعت المواطنين كذلك للابتعاد عن الأودية والمناطق الحدودية تحديدا.

وأعلنت السلطات العراقية تعطيل دوام المدارس الأحد في محافظات ديالى، واسط، الديوانية بسبب استمرار الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن محافظ نينوى، نوفل العاكوب قوله: "نحو 7000 عائلة من قريتي الجرناف والخضروية نزحت إلى ناحية القيارة من جراء تعرضها لسيول الأمطار".