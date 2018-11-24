وأعلنت النيابة العامة في بيان، أن محمد رضا أوهراني اعتقل عام 2014 في ضواحي باريس، ومثل أمام القضاء بتهمة العمل مع أشرار للإعداد لارتكاب أعمال إرهابية.



ودين أوهراني بالتوجه إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش في العراق والشام، وبأنه شارك في تدريبات عسكرية وفي إعداد ديني "كما شارك في نشاطات هذه المجموعة".



وتابع المصدر نفسه، أنه توجه بعد ذلك إلى لبنان بناء على طلب التنظيم الإرهابي في العراق والشام لارتكاب اعتداء انتحاري ضد الشيعة. وتبين أنه عاد وتخلى عن تنفيذ هذا الاعتداء قبل أن يعود إلى فرنسا.



كما دين بأنه بعد عودته إلى فرنسا "حافظ على علاقاته بمسؤولين في تنظيم داعش في العراق والشام، وبأنه عرض عليهم التحرك" على الأراضي الفرنسية.



وكان المدعي العام طلب له السجن 15 عاما، وقد مثل أمام محكمة جنايات متخصصة بالجرائم الإرهابية تتألف حصرا من قضاة محترفين ولا تضم هيئة محلفين.