وقالت مصادر صحية عراقية، الجمعة، إن الضحايا السبع من بينهم 5 أطفال.

وتسببت أمطار غزيرة شهدتها عدة مناطق شمالي العراق في سيول قوية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وفي محافظة نينوى، خرج جسر السكر بمدينة الموصل عن الخدمة، إثر انهيارات جزئية تعرض لها نتيجة الأمطار.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على لقطات فيديو ترصد سيولا عارمة، يبدو في وسطها منزل غارق تحاصره تيارات المياه من كل النواحي.

وطالب نواب المحافظتين في البرلمان العراقي، بإعلان حالة الطوارئ بعد الأمطار الغزيرة.

وكشف "نداء استغاثة" حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، عن حجم الكارثة التي أصابت المحافظتين من جراء السيول.

وقال البيان: "دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي المحترم. نطالب حكومتكم الموقرة بإعلان حالة الطوارئ في صلاح الدين ونينوى بعد الكارثة التي أصابت أهلنا فيها".

كما طالب البيان بـ"إرسال زوارق وطيران الجيش لإنقاذ العوائل العالقة في بيوتها وعلى الأسطح منذ منتصف الليل".