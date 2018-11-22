وقال ولد عبد العزيز، في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، بأنه لا ينوي البقاء في السلطة بعد 2019، لكنه ترك لنفسه حق دعم مرشح جديد للسلطة، قال إنه سيدعمه كمواطن له الحق في ذلك للانتخابات الرئاسية القادمة.



ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، عن ولد عبد العزيز قوله إنه حساس إزاء مواقف الكل، مضيفا أن: "هناك من يدعو للحد من الولايات الرئاسية، فأنا إذن أستمع للجميع، لكنني هنا من أجل أن احترم الدستور ولكي أفرض احترامه".

وفيما إذا ما إذا كان سيترشح للانتخابات المقبلة، أجاب: "لا لن أترشح للانتخابات المقبلة لأنه من واجبي أن أحترم الدستور، الذي ينص على أنه لا يجوز لي الترشح لأكثر من ولايتين".

تجدر الإشارة إلى أن ولد بن عبد العزيز يجلس على كرسي الرئاسة في موريتانيا منذ عام 2008.