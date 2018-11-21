وبحث الجانبان خلال لقاء ولي عهد أبوظبي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.

وعبر ولي عهد أبوظبي، الذي يزور فرنسا تلبية لدعوة الرئيس ماكرون، عن تقديره لما لمسه من حرص الرئيس الفرنسي على دعم العلاقات الإماراتية - الفرنسية.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي العلاقات مع الجمهورية الفرنسية أهمية كبيرة، وتسعى إلى تطويرها وترقيتها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها، لافتا إلى أن البلدين يعملان على حماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أن الإمارات وفرنسا شريكتان في دعم قيم التسامح وتعزيز الحوار ونبذ التعصب والكراهية.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن "زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى باريس ستسهم في توثيق التعاون بين البلدين".

وأكد الجانبان حرص البلدين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق على أعلى مستوى بشأن القضايا الإقليمية والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).