وقالت الشرطة إنه جرى أيضا إصدار أمر بترحيل مصري آخر من إيطاليا وهو الأحدث من بين 300 يشتبه بتعاطفهم مع متطرفين كانت السلطات قد رحلتهم بعد أن هدد الأمن الوطني باتخاذ هذا الإجراء عام 2015.

وذكرت الشرطة أنها تبحث عن مصري ثالث يشتبه في تورطه في دعم الإرهاب.

وأوضحت أن المشتبه به الذي اعتقل الأربعاء يدعى عصام السيد أبو سويلم شلبي البالغ من العمر 22 عاما، والذي جرى تعريفه بأنه زعيم الجماعة. واتهم الرجل بالارتباط بالإرهاب الدولي والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

وبحسب الشرطة، فإن شلبي الذي عمل كعامل نظافة في فترة من الفترات لدى سلسلة مطاعم ماكدونالدز، استخدم تطبيق تليغرام لمشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بتنظيم داعش، كما أدعى المسؤولية عن هجوم للتنظيم في طاجيكستان في يوليو أودى بحياة أربعة من راكبي الدراجات الغربيين.