وأوضح الجيش الأميركي في بيان، الثلاثاء، أن الضربتين وقعتا الاثنين الماضي، قرب ديباتسايل في الصومال وكانتا تستهدفان مسلحي حركة الشباب.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان الجيش الأميركي أن تقييمه لا يشير إلى مقتل أو إصابة أي مدنيين في الضربتين.

ونفذت الولايات المتحدة 22 ضربة جوية، العام الجاري، ضد حركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقرا لها.

وتدعم القوات الأميركية في الصومال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة ضد حركة الشباب الإرهابية، التي فقدت السيطرة على معظم بلدات ومدن الصومال بعد طردها من مقديشو عام 2011.

وتعد حركة الشباب من أخطر المنظمات الإرهابية الناشطة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغالبا ما تستهدف مقديشو بهجمات قاتلة.