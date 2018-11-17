وذكر المرصد السوري: "سيطرت قوات النظام على هذه المنطقة بعد انسحاب مقاتلي تنظيم داعش منها شرقا باتجاه البادية السورية، بعد أسابيع من حصارهم وتعرضهم لغارات عنيفة".

ويأتي ذلك بعد أن إعلان دمشق، أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير جميع المختطفات الـ 19 من محافظة السويداء لدى تنظيم داعش.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إن الجيش السوري قام بعملية عسكرية في منطقة حميمة شمال شرقي تدمر، واشتبك مع مجموعة من مسلحي داعش، وبعد "معركة طاحنة" استطاع تحرير المختطفات الـ 19 وقتل الخاطفين.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أفرج عن 6 من الرهائن الـ27 الذين اختطفهم في محافظة السويداء، لقاء إفراج النظام السوري عن نساء معتقلات لديه يطالب التنظيم بهن ودفع فدية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ حوالي شهر.

وفي الـ 25 من يوليو الماضي شن التنظيم الإرهابي سلسلة هجمات متزامنة على محافظة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية يطال الأقلية الدرزية في السويداء منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف التنظيم معه ثلاثين شخصاً.

ومنذ خطفه للرهائن، أقدم تنظيم داعش في 5 أغسطس على قتل شاب، ثم أعلن بعد أيام وفاة سيدة مسنّة (65 عاماً) من بين الرهائن جراء مشاكل صحية.