وأوضحت أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة، بلغ 2096071 مخالفا منهم 1622218 مخالفاً لنظام الإقامة و323435 مخالفا لنظام العمل، و150418 مخالفا لنظام أمن الحدود.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 35478 شخصا، وهم 52 بالمئة من اليمن و45 بالمئة من إثيوبيا و3 بالمئة من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1673 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ووفقا لـ"واس"، بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم 2985 شخصا.