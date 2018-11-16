وقال متحدث باسم الحزب إنّ نتانياهو التقى وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف الجمعة وأبلغه "أنّ الشائعات حول اتخاذ قرار بالدعوة لانتخابات مبكرة ليست صحيحة"، وذلك بعدما أفاد مصدر مقرب من بينيت أن رئيس الوزراء يعتزم الدعوة إلى اقتراع مبكر.

وكان بينيت مرشحا لتولي منصب وزير الدفاع خلفا لأفيغدور ليبرمان الذي استقال احتجاجا على وقف القصف على غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتانياهو سيجري مطلع الأسبوع المقبل محادثات مع رؤساء الائتلاف الحكومي.

وفي ذات السياق، دعت وزيرة القضاء المنتمية لحزب البيت اليهودي في كلمة أمام الغرفة التجارية والصناعية في تل أبيب إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر "لتجنب المساس بالاقتصاد والأمن والتلاسن الناري قدر الإمكان"، بحسب هيئة البث.