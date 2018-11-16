وأوضحت الوكالة، أن جموع المصلين بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة أدوا صلاة الغائب على خاشقجي عقب صلاة الفجر، فيما أقيمت الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة عقب صلاة الجمعة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن المملكة ترفض تسييس قضية مقتل خاشقجي، ملقيا باللوم على تركيا التي "لم تستجب للطلب السعودي بشأن تقديم الأدلة التي تملكها في القضية".

وتحدث الجبير في مؤتمر صحفي بعد كشف النيابة العامة السعودية نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، قائلا: "لقد استطاعت النيابة العامة اليوم تكملة الرواية لما جرى لخاشقجي".

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت، الخميس، توجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام 5 أشخاص.

وقال النائب العام، في مؤتمر صحفي، إن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة، مؤكدا أن 5 متهمين أخرجوا جثته من القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تجزئتها.