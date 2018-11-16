وسيفرج عن رمضان شريطة يدفع 300 ألف يورو (340 ألف دولار) كفالة وأن يسلم جواز سفره للسلطات ويثبت حضوره في مركز للشرطة مرة كل أسبوع. وسيمنع من مغادرة فرنسا ومن التواصل مع المدعيات.

وأقر رمضان، وهو متزوج وله أربعة أبناء، بأنه أقام علاقات جنسية مع امرأتين فرنسيتين بالتراضي، إحداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى كريستيل بينما الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري. لكنه يواصل نفي الاتهامات بأنه اغتصبهما والتي أدت إلى فتح حقيق رسمي بحقه.

وقد كشف خبير عن 399 رسالة نصية بين رمضان وكريستيل تضمن بعضها خيالات جنسية عنيفة مفصلة.

ويواجه رمضان، وهو استاذ للدراسات "الإسلامية" بجامعة أوكسفورد، الذي يعمل أيضا شكاوى جنائية بالاغتصاب من نساء في الولايات المتحدة وسويسرا.

وسعى رمضان، الذي يعاني من مرض التصلب المتعدد والذي كان محتجزا في مستشفى السجن بمنطقة فرين جنوبي باريس، للحصول على إفراج بكفالة عدة مرات دون جدوى. لكن محكمة استئناف منحته هذا الحق الخميس.

وقال إريك موران محامي إحدى النساء وتدعى كريستيل لرويترز "إنها خيبة أمل لموكلتي لكن المعركة مستمرة".