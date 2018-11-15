وأوضح بيان الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبات على هؤلاء الأشخاص بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي"، الذي يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويتورطون في جرائم فساد.

وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، إن "القائمة المعلن عنها تشمل أشخاصا ثبت تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة"، مضيفا أن "واشنطن ستواصل محاولة معرفة ما حدث، وستحاسب أي شخص يثبت أنه مسؤول عن موت خاشقجي".

وكانت النيابة العامة السعودية كشفت في وقت سابق الخميس، نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، بدءا من الآمر بتشكيل فريق لتنفيذها وانتهاء بمصير جثته.

وذكرت أنه جرى التحقيق مع 21 شخصا، وتوجيه التهم إلى 11 شخصا في قضية مقتل خاشقجي، وطالبت بإعدام من أمر بجريمة القتل ومن نفذها وعددهم 5 أشخاص.

وتعهدت السعودية خلال التحقيق بمحاسبة كل المسؤولين المتورطين، وإنزال الجزاء الرادع بحقهم.