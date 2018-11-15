وقال الشعلان في مؤتمر صحفي، الخميس، كشفت فيه النيابة العامة السعودية تفاصيل مقتل الصحفي السعودي، إن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون محلي بعد تجزئتها.

وأضاف: "توصلنا إلى رسم تشبيهي للمتعاون الذي تسلم الجثة، وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي".

ولدى إجابته عن سؤال بشأن موقع الجثة حاليا، قال: "التحقيقات جارية بهذا الصدد وسيتم تسليم الجانب التركي ما تم التوصل إليه من معلومات بشأن هذا المتعاون".

ووجهت النيابة العامة السعودية التهم إلى 11 شخصا في القضية، وطالبت "بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية".