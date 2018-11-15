ورصدت عدسات كاميرا مصور بعثة الأمم المتحدة بليبيا، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، خالد المشري، وهو يتابع كلمة حفتر على هاتفه الشخصي.

والقصة تعود حين كان المشري يشارك في جلسة جانبية على هامش مؤتمر باليرمو، حضرها المبعوث الدولي غسان سلامة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وشخصيات أخرى.

وأظهرت الصور المشري وهو يحمل هاتفه مستمعا، عبر سماعة بلوتوث، إلى حديث حفتر بعد وصوله إلى باليرمو، قال فيه إن حضوره إلى المدينة الإيطالية لا يهدف إلى المشاركة في المؤتمر.

وأثارت الصور جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، متسببة بإحراج للمشري، وهو أيضا رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الأمر الذي دفع أنصاره إلى القول إن اللقطات "غير صحيحة وتم التلاعب بها".

إلا أن صحيفة "المرصد" الليبية قالت إن، وبعد بحث دقيق، تبين "بأنها صحيحة بنسبة 100 المئة، وبأن مصدرها في الأساس هو الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة بليبيا".

وأضافت: "لاحقا وربما بسبب الاحتجاج عليها من قبل المشري أو مساعديه نظرا للجدل والإحراج الذي لحق به، قامت البعثة فجأة بحذف الصور من صفحتها على موقع فيسبوك، لكنها أبقتها على حسابها الموثق في موقع تويتر".

وذهب "المرصد" إلى أبعد من ذلك، حين نشرت فيديو للمشري، وهو ينقل لسلامة ما سمعه من حديث حفتر، إذ قال له حرفيا "المشير قال إنه ماجاش لمؤتمر باليرمو"، في إشارة إلى أنه لن يشارك بجلسات المؤتمر.

وكان حفتر قد قال، في الفيديو الذي شاهده المشاري، إنه وصل إلى إيطاليا لعقد اجتماعات مع رؤساء دول، لكنه لن يحضر مؤتمر باليرمو. وبالفعل، اكتفى بعقد اجتماعات جانبية، من بينها اجتماعين مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.