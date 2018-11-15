وعلقت الكويت الرحلات الجوية في وقت متأخر أمس الأربعاء رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وحولت رحلات الهبوط إلى مطارات البحرين والدمام ودبي بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتسببت في سيول.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الإدارة العامة للطيران المدني ستعلن عن موعد استئناف الملاحة الجوية.

وفي القاهرة، قالت مصادر ملاحية مصرية إن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الكويتية متجهة من لندن إلى الكويت اضطرت للهبوط بمطار القاهرة أمس الأربعاء، لسوء الأحوال الجوية في الكويت، حيث تم إنزال ركاب الطائرة ونقلهم إلى أحد الفنادق لحين تحسن الطقس.

وتشهد الكويت منذ الأربعاء، حالة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.