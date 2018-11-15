وقالت وكالة "معا" الإخبارية، إن مدير عام الشرطة الفلسطينية، حازم عطالله، أمر بإيقاف العقيد أبو الرب عن العمل وإحالته إلى لجنة تحقيق".

وأضافت الوكالة أن الإقالة تأتي بعد انتشار "صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للعقيد أبو الرب وهو يقوم بمساعدة جنود الاحتلال".

وأثارت الصور سخطا واسعا وسط مطالبات بإقالة أبو الرب، وفق الوكالة التي أشارت إلى أنه لم يتسن لها "الحصول على تعقيب" من العقيد.

إلا أنها نقلت تصريحات عن أمين سر حركة فتح في إقليم يطا والمسافر، كمال مخامرة، الذي ظهر في إحدى الصور أيضا.

وقال مخامرة لـ"معا": "يوم الأحد الماضي كنا نقوم بحملة إغاثة في منطقة سوسيا بمسافر يطا، وكان برفقتنا موكب من عدة مؤسسات رسمية وإغاثية".

وأضاف: "بعد الانتهاء من تقديم المساعدات، ولدى محاولتنا الخروج من المنطقة، كانت هناك دورية لجيش الاحتلال تغلق الطريق، (...)، وتبين لنا فيما بعد بأن عطلا قد أصاب أحد دواليب (إطارات) الدورية، فطلب الجنود معدات لتغيير الدولاب، وفعلا تم ذلك".

وأوضح أن الجنود حاولوا "تغيير الدولاب ولم يتمكنوا من ذلك، وبعد وقت طويل من الانتظار تقدم العقيد أبو الرب من الجنود وعرض المساعدة وفعلا نجح في ذلك، وبعدها غادرنا المكان".