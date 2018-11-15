وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان، في تصريح لـموقع صحيفة "القبس" إنه جرى تحويل رحلات الطيران الآتية إلى الكويت إلى مطارات المنامة بالبحرين والدمام بالسعودية، نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وتشهد الكويت منذ أمس الأربعاء، حالة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، محملا بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامنا مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوبا بتيار هوائي نفاث شديد البرودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وناشدت لجنة الدفاع المدني في وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين في الدولة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة نظرا إلى عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة أمس الأربعاء، في ثالث إجراء من نوعه خلال أسبوع بسبب الأحوال الجوية.

وكانت الكويت قد عطلت الدراسة مرتين خلال الأسبوع الأخير، الأولى يوم الثلاثاء الماضي، والثانية الأحد، إثر الأحوال الجوية السيئة.