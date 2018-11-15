ونقلت وكالة معا عن مصادر عبرية أن شابا فلسطينيا طعن شرطي إسرائيلي، وعند محاولة أفراد شرطة الاحتلال اطلاق النار عليه اصيب شرطي آخر عن طريق الخطأ.

وافاد مواطنون فلسطينيون من قرية جبل المكبر انهم سمعوا اصوات كثيفة للرصاص، في تحدثت أنباء عن إصابة منفذ عملية الطعن بجروح.

وخلال ذلك اقتحم المئات من الضباط والجنود والمخابرات قرية جبل المكبر من كافة مداخلها وأغلقوا الشوارع المؤدية لها.

من جانب آخر، أطلق مسلحون في وقت سابق النا رعلى نقطة عسكرية للجيش الإسرائيلي على احد مداخل مستوطنة بسغوت، المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تعلن سلطات الاحتلال عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، الذين اطلقوا النار.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة نحو المنطقة، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش على مطلقي النار، الذين انسحبوا من المكان.