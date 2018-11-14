وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، فإن حديث شكري جاء خلال لقاء نظيره الإثيوبي وركنه جيبيو، على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية في أديس أبابا.

وشدد شكري على أن تنفيذ المخرجات وتجاوز البطء سيسمح بالمضي قدما بمسار الدراسات الفنية، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة.

وأعلنت الخارجية المصرية اهتمام الوزير الإثيوبي بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدما في مشاورات الدول الثلاث المتأثرة بالسد، مصر والسودان وإثيوبيا، على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام.

وأضاف أن اللقاء تناول كذلك جهود إنشاء الصندوق الثلاثي للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أكد شكري ضرورة البناء على النجاح الذى تحقق في الاجتماع الأول الذى عقد بالقاهرة في يوليو 2018.

ويتركز الخلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن حصص مياه النيل، الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، ويعد شريانا رئيسيا للحياة بالنسبة للدول الثلاث.

وبينما تؤكد القاهرة أن السد سيهدد إمدادات المياه، التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين، لا سيما مع وجود جدول زمني سريع لملء بحيرة السد، تقول إديس أبابا إن السد لن يكون له تأثير كبير على مصر.

وأقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، في أغسطس الماضي، بأن الانتهاء من بناء السد سيتأخر سنوات عدة.