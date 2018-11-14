وفي حين تم استبدال الأموال التالفة بأخرى جديدة، رد محافظ البنك المركزي علي العلاق، الذي لم يكن يشغل هذا المنصب حينها، على أسئلة النواب خلال جلسة عقدت الاثنين.

وقال العلاق إنه "في 2013 تعرضت خزائن مصرف الرافدين للغرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت، ودخلت إلى خزائن المصرف، وتسببت بوقوع ضرر في أوراق نقدية بحدود 7 مليارات" دينار.

وأوضح أن "البنك المركزي استلم هذه الأوراق وقام بتعويضها"، مؤكدا أن ما حدث من خسارة كانت كلفة إعادة طباعتها، وبقيت الأوراق النقدية بنفس قيمتها.

لكن النائب عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، وهو عضو في اللجنة المالية في البرلمان، قال لـ"فرانس برس": "لدينا هواجس حول كيفية دخول ماء للمخزن، وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقا في أقرب وقت ممكن"، معتبرا أن رد محافظ البنك المركزي "لم يكن واضحا".

وأكدت النائبة ماجدة التميمي عضو لجنة التخطيط ومتابعة العمل الحكومي للوكالة، مطالبة البرلمان بتفاصيل أكثر حول القضية التي لا يزال التحقيق مستمرا فيها.

وخسر العراق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية مبالغ تعادل 194 مليار يورو من الأموال العامة، أي قرابة 3 أضعاف ميزانية البلاد.

ويعد الفساد مسؤولا عن ذلك عبر أساليب عدة، من بينها عقود وهمية ورواتب لموظفين وهميين، وفق البرلمان.