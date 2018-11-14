وحضر عدد من الشخصيات السياسية الليبية إلى باليرمو، للمشاركة في مؤتمر لبحث خطة سلام في ليبيا، من بينهم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة فايز السراج.

وألغيت الأسبوع الماضي خطة سابقة للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الليبية الشهر المقبل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، قد أبلغ رويترز بأنه يأمل في أن تتم محاولة أخرى لإجراء الانتخابات بحلول يونيو، لكن على الليبيين أن يعقدوا أولا مؤتمرا وطنيا في مطلع العام المقبل لتحديد شكل الانتخابات.

وقال سلامة: "نريد أن نسأل خلال المؤتمر الوطني عن أي نوع من الانتخابات تريدون: برلمانية أم رئاسية؟ ووفقا لأي قانون؟".

وأضاف سلامة أن من الأفضل أن ينعقد المؤتمر الوطني على الأراضي الليبية. وأظهرت استطلاعات للرأي أن أكثر من 80 في المائة من الليبيين يريدون إجراء انتخابات لإنهاء الجمود بين إدارتي ليبيا المتنافستين.