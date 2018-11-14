أبي زيد (67 عاما) المتحدر من أصول لبنانية، يتكلم العربية بطلاقة، وقد أمضى 34 عاما في صفوف الجيش الأميركي وكان قائدا للقيادة الأميركية الوسطى التي تغطي الشرق الأوسط خلال الحرب على العراق.

وحصل أبي زيد على رسالته للماجستير من جامعة هارفرد، وكانت حول السعودية، وركز فيها على كيفية اتخاذ المملكة قرارات بشأن الإنفاق الدفاعي. ولقيت رسالته ترحيبا كبيرا في الأوساط الأكاديمية.

وكان الجنرال المتقاعد المولود في كاليفورنيا، قد تخرج من أكاديمية ويست بوينت العسكرية وحصل على منحة ليدرس في الأردن، حيث تعلم اللغة العربية، التي لم يكن يعرفها في طفولته، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويتعين على أبي زيد الذي يتمتع باحترام كبير في واشنطن، الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه هذا، قبل أن يسافر إلى الرياض ليتسلم مهامه الدبلوماسية الجديدة.