وقال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، إن السيسي سيشارك في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

وتستضيف مدينة باليرمو الإيطالية ولمدة يومين مؤتمرا دوليا لبحث سبل إحلال الاستقرار في ليبيا، حيث يعد المؤتمر الأحدث في سلسلة المساعي الدولية لتسوية أزمة البلاد التي تعاني من الفوضى والانقسام السياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي.

ويعقد مؤتمر باليرمو بعد مرور نحو 6 أشهر على مؤتمر مماثل استضافته العاصمة الفرنسية باريس، ويعكس المؤتمر ولو ضمنيا، قدرا من التنافس بين إيطاليا وفرنسا، بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الليبية.

فرغم وجود أهداف مشتركة تجمع بين باريس وروما في ليبيا، ومنها الهجرة غير الشرعية والطاقة ومكافحة الإرهاب، إلا أن هناك منافسة واتهامات متبادلة بين البلدين، بمحاولة الانفراد بالحل في ليبيا.