ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي تغريدة على تويتر، يوم الأحد، جاء فيها :"محمد بن راشد يأمر بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من جراء الفيضانات القوية التي ضربت أجزاء من الأردن خلال الأيام القليلة الماضية".

ولقي 12 شخصا حتفهم بينهم غطاس من الدفاع المدني في سيول خلفتها أمطار غزيرة في الأردن ليل الجمعة.

وبين الضحايا سبعة أشخاص لقوا حتفهم في مأدبا (32 كلم جنوب عمان) وطفلة في معان (212 كلم) وأربعة في ضبعا في جنوب عمان.

كما أصيب 29 شخصا بجروح بينهم 4 من الدفاع المدني و4 من الأمن العام.

وشهدت محافظة مأدبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم، ووادي موسى والجفر في الجنوب، ومناطق أمطارا غزيرة وسيولا جارفة ليل الجمعة الماضي.

وكان 21 شخصا لقوا حتفهم قبل أسبوعين غالبيتهم تلامذة مدرسة كانوا في حافلة جرفتها سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت 50 كلم غرب عمان.