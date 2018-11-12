وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن الخمسة ينتمون للجناح العسكري لحركة حماس من بينهم قائد ميداني.

في الأثناء، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مباحثات أمنية عقب تلك التطورات بينما أطلقت صافرات الإنذار في منطقة أشكول ومركز النقب والبلدات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.

كما نفت مصادر إسرائيلية أنباء عن خطف جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات، وتم إخلاء القوة العسكرية الإسرائيلية من القطاع.