وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية أن الخمسة ينتمون للجناح العسكري لحركة حماس من بينهم قائدان ميدانيان.

وقال مسؤول في حماس إن مجموعة من مسلحي الحركة تعرضت لإطلاق نار من سيارة مارة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية مضيفا أن أعضاء الحركة طاردوا تلك السيارة.

وقال شهود إنه أثناء عملية المطاردة أطلق الطيران الإسرائيلي أكثر من 40 صاروخا على المنطقة التي شهدت وقوع الحادث.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار."

ونفت مصادر إسرائيلية أنباء عن خطف جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات، وتم إخلاء القوة العسكرية الإسرائيلية من القطاع.

في الأثناء، يجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي مباحثات أمنية عقب تلك التطورات بينما أطلقت صافرات الإنذار في منطقة أشكول ومركز النقب والبلدات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة.