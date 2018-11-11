وقال النائب عن كتلة "سائرون"، بزعامة الزعيم العراقي مقتدى الصدر، في البيان إن الفساد في وزارة الصحة العراقية بلغ 95 مليون دولارا، فيما وصفه "بالهدر الكبير بالمال العام".

وأضاف الموسوي في بيان نشرت نسخة منه وسائل إعلام عراقية، أن "هذا الفساد متورط به المفتش العام لوزارة الصحة".

وقال إن المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة "مشتبه بالمحاولة لإغلاق ملفات فساد وهدر كبير بالمال العام تتعلق بعقود إنشاء مستشفيات في محافظات بابل وكربلاء وذي قار والبصرة وميسان والنجف."

وأضاف في البيان: "القيمة الأولية للمبالغ المهدورة كانت بحدود 95 مليون دولار".

وختم الموسوي البيان بقوله أنه تم "تجاهل كافة القرارات الصادرة من الأمانة العامة بصدد تثبيت حق وزارة الصحة لاسترجاع المبالغ المهدورة".