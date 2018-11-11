وأوضحت الوزارة، أن مستشفى الفروانية استقبل 98 حالة تلقت العلاج، في حين بقيت حالة واحدة لاستكماله، بينما استقبل مستشفى الصباح 10 حالات، إلى جانب استقبال مستشفى الجهراء 22 حالة، وخرجت جميعها من المستشفيين بعد تلقي العلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان وزارة الصحة، أنها قدمت الخدمة الطبية والعلاج اللازم لجميع الحالات لضمان سلامتها.

وفي الأثناء، تشهد الكويت أحوالا جوية استثنائية، بسبب هطول أمطار غزيرة، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث أعلنت وزارة التربية تعطيل الدراسة في مدارس الكويت، الأحد.

والجمعة، تعرضت الكويت إلى عاصفة مطيرة، أدت إلى إغراق عدد من الشوارع والسيارات، كما علق أشخاص في مياه الفيضانات قبل أن تنقذهم السلطات.

وتسببت العاصفة في وفاة وافد يحمل جنسية آسيوية، وذلك بعد أن جرفته السيول في منطقة الفحيحيل جنوبي الكويت.