وقال نصر الله: "لا يوجد منطق وطني ولا منطق أخلاقي ولا منطق قانوني ولا منطق سياسي ولا منطق مصلحة وطنية أن يخرج أحد في لبنان ويقول ممنوع أن تتمثل سنة 8 آذار في الحكومة اللبنانية".

وأضاف "إذا كان ذلك ممنوعا تعال لنحكي من أول وجديد"، في تهديد واضح بإفشال تشكيل الحكومة.

وتعد مطالبة "حزب الله"، ذراع إيران في لبنان، بحصول أحد حلفائه السنة على حقيبة في الحكومة اللبنانية الجديدة في صميم الخلاف الذي عرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بعد ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

ومن جهة أخرى، طالب نصرالله، السلطات اللبنانية بتحمل الضغط الدبلوماسي الخارجي بشأن قدرات الميليشيات الصاروخية، قائلاً إن ميليشياته لن تتخلى عن سلاحها.

ويرفض حزب الله المدرج على لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة وعدد من الدول، التعامل مع المطالب اللبنانية الوطنية بضرورة نزع سلاحه واحترام المؤسسة العسكرية المنوط بها الدفاع عن البلاد.