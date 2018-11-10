قالت مصادر يمنية، السبت، أن جابر وصل مع عائلته إلى الرياض بعد انشقاقه عن الميليشيات الموالية لإيران، إثر خلافات شديدة معها.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة موجة الانشقاقات عن الميليشيات الموالية لإيران، إلا أن جابر يعد أبرز مسؤول حوثي ينشق منذ الانقلاب على الشرعية عام 2014.

وكان نائب وزير التعليم في حكومة الانقلاب عبد الله الحامدي، قد انشق في أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الميليشيات "دمرت العملية التعليمية في اليمن، وعملت على شرعنة الجهل والعنف والتخلف".

وإلى جانب الحامدي، انشق عدد كبير من المسؤولين العسكريين والمدنيين عن حكومة الانقلاب، وقالوا إن الأمر جاء بعد أن طفح الكيل من ممارسة الميليشيات.

وتأتي الضربات السياسية للحوثيين تزامنا مع انهيارات في صفوف مسلحيهم على جبهات القتال.

فخلال الساعات الـ24 الأخيرة، تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من استعادة مناطق كانت تسيطر عليها ميليشيات في محافظة الحديدة، غربي اليمن، ومن ضمنها مستشفى" 22 مايو" الذي كانت الميليشيات الانقلابية قد احتلته وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وتمكنت المقاومة من التوغل في قلب المدينة من اتجاهات عدة، وأكد قائد قوات المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، الجمعة، أن استعادة الشرعية لمدينة الحديدة "باتت وشيكة".

ومنذ نحو أسبوع، تشهد الحديدة معارك ساخنة بين قوات المقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مواجهة الانقلابيين الذين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي صعدة معقل الانقلابيين ، تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من الوصول إلى مرتفعات سلسلة جبال مران بالمحافظة، التي يعتقد بأنها تضم مخبأ محتملا لزعيم الميليشيات المتمردة عبد الملك الحوثي.

وكانت الميليشيات قد أجبرت المئات من حراس المقرات الحكومية وعناصر الشرطة في مناطق سيطرتها، على التوجه إلى جبهة مران في محافظة صعدة، في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش الوطني.