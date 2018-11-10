وقال إن الاجتماع سيبحث أيضا آلية دعم المتضررين من آثار الأمطار، ومحاسبة المقصرين من المسؤولين في الحكومة أو الشركات المعنية.

وأضاف الصالح أن مجلس الوزراء "يتابع بكل اهتمام آثار الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد، ويباشر الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين".

وقدم وزير الأشغال الكويتي حسام الرومي استقالته، الجمعة، معبرا عن عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء الأمطار.

ودعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الحكومة والنواب، إلى اجتماع في مكتب المجلس، الأحد، لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة وتعاطي أجهزة الدولة مع الحدث.

وانتشلت أجهزة الإنقاذ الكويتية جثة شخص لم تعلن عن هويته كانت السيول قد جرفته.

ويتوقع خبراء الطقس أن تشهد الكويت أمطارا غزيرة مشابهة لتلك التي شهدتها الجمعة، إذ وصل منسوبها في المنطقة الجنوبية للبلاد إلى 100 ملم.

وتفوق هذه الكمية قدرة شبكة تصريف مياه المطار بأربعة أضعاف، إذ تبلغ قدرة الشبكة على تصريف 28 ملم في الساعة، لذلك فعلت الحكومة الكويتية خطة الطوارئ العامة.

وتشارك فرق متخصصة من المؤسسات الحكومية والمدنية في التعامل مع عدد من الطرق التي غرقت أجزاء منها بالأمطار.

وانضمت فرق متخصصة من الجيش الكويتي والحرس الوطني والإطفاء والشرطة ووزارة الأشغال والطوارئ الطبية إلى خلية للتعامل مع تبعات العاصفة.

وتمكنت أجهزة الإطفاء الكويتية من إنقاذ مئات الأشخاص الذين علقت في الطرق السريعة بسبب الأمطار، فيما لا تزال الأجهزة الحكومية تتعامل ميدانيا مع بعض الطرق الرئيسية المغمورة بالمياه.