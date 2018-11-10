وتركزت الغارات على جبل قرة جوخ قرب مدينة مخمور، والتي جنوب شرقي الموصل، وتبعد عنها مسافة 50 كيلومترا.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، أعلنت السلطات العراقية أنها قتلت 19 من "الدواعش" في قضاء مخمور، مشيرة إلى أنها كانوا يتحصنون في منطقة جبلية، فضلا عن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة.

وكان العراق قد أعلن في ديسمبر 2017 النصر على داعش في كافة الأراضي العراقي، لكنه، أي التنظيم الإرهابي، احتفظ ببعض الجيوب التي يشن انطلاقها منها هجمات بين الفينة والأخرى في العراق.

وفي أول هجوم يقع في المدينة منذ أن انتزاعتها القوات الحكومية من قبضة داعش في يوليو 2017، قتل 5 أشخاص وأصيب 14 آخرون، الخميس، في انفجار سيارة ملغومة قرب مطعم بالموصل.

جدير بالذكر أن داعش فقد ما يقارب الـ 90 في المئة من الأراضي التي كانت يسيطر عليها في العراق وسوريا في عام 2014.