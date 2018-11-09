واستنفرت الحكومة الكويتية أجهزتها المعنية كافة للتعامل مع تطورات الأحوال الجوية، فيما عملت أجهزة وزارة الشؤون وهيئة الطرق والإطفاء والشرطة والجيش والحرس الوطني على إنقاذ السيارات والأشخاص العالقين في الطرق التي غمرتها المياه.

وأشار مراسلنا إلى أن إدارة الإطفاء استعانت بالزوارق المطاطية والغواصين لإنقاذ العالقين.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم ما لم تستدع الضرورة ذلك، نظرا لوجود تجمعات مياه الأمطار الغزيرة في عدد من الطرق الرئيسية.

وذكرت أن طواقمها بالتعاون مع الجهات المعنية تتعامل مع الطرق المغلقة بسبب تجمعات المياه، فيما تحاول شرطة المرور تسيير حركة مرور المركبات.

وهذه هي العاصفة المطيرة الثانية التي تتعرض لها الكويت خلال أسبوع، إذ هطلت أمطار غزيرة، الثلاثاء، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العمل في بعض المصالح وتوقف الدراسة جزئيا.

وبعد ساعات من العاصفة، أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قرارا بإحالة مدير إدارة هيئة الطرق إلى التقاعد، إثر غرق العديد من الطرق الرئيسية والمنازل والسيارات.

وتشهد الكويت طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار، بالترافق مع أمطار رعدية متفرقة ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.