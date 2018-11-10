وجرى عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل خبرات القادة وتوحيد المفاهيم العملياتيه بين مختلف القوات، كما نفذت عناصر القوات الخاصة عددا من الأنشطة التدريبية، أبرزت المهارة في الميدان وأعمال الإخفاء والتمويه واستغلال طبيعة الأرض لكافة العناصر، إضافة إلى تنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية لجميع الأسلحة.

ونفذت قوات المظلات المشاركة من مختلف الدول تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد، والتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية نهارا وليلاً وتحت مختلف الظروف، وكيفية تنفيذ أعمال الإزاحة والتشكيلات الجوية وتنفيذ قفزات مشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من كفاءة وقدرة تنفيذ المهام والوصول إلى الأهداف المخططة بدقة عالية.

وتواصل عناصر القوات البرية مدعومة بعناصر من القوات الخاصة الإعداد والتجهيز لتنفيذ أنشطة اقتحام بؤرة إرهابية والقتال فى المدن وتنفيذ رمايات تكتيكية بالخيرة الحية، ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات على اقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش.

وتستمر عناصر القوات الجوية في التدريب على تخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة، وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ العديد من الطلعات للتدريب على أعمال الدفاع والهجوم على أهداف معادية.

فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة، وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب، الذي يعد من أكبر التدريبات العربية التي تنفذ بالمنطقة.