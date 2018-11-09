وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلّم اليوم 08 نوفمبر 2018، إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة رفقة ثلاث 3 عائلات مكونة من 12 فردا.



وأشار البيان إلى أن الأمر يتعلق " بالإرهابي بلال فيلالي المدعو "أبو أيمن ثابت" وعائلته المتكونة من زوجته وأبنائهما الخمسة (ولدان وثلاث بنات)، بالإضافة إلى عائلتي إرهابيين كان قد تم القضاء عليهما في عمليات سابقة، مكونتين من امرأتين وأبنائهما الثلاثة. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 1998، كان بحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثمخازن ذخيرة مملوءة".



وأضاف البيان "وفي سياق متصل، سلّم إرهابيانآخران نفسيهما، للسلطات العسكرية بجانت بالناحية العسكرية الرابعة. ويتعلق الأمر بكل من عثمان نايلي ، وعلي طرمون المكنى "فارس"، اللذان كان بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة (06) مخازن ذخيرة".