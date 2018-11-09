وقال متحدث باسم الوزارة إن القتيل يدعى محمد أبو شربين ويبلغ من العمر 20 عاما وهو من مدينة رفح جنوبي غزة.

وأضاف أنه قتل بالرصاص خلال صدامات خفيفة جرت في شرق مدينة دير البلح بوسط القطاع، مشيرا إلى أن جثته نقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار "بعد أن شاهدوا عدة مشتبه بهم يقتربون من السياج الأمني في جنوب غزة محاولين تخريبه".

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 220 على الأقل بالرصاص الإسرائيلي منذ بدأ فلسطينيو غزة قبل أكثر من 7 أشهر تحرّكات احتجاجية قرب الحدود مع إسرائيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

ويشهد السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة منذ 30 مارس "مسيرات العودة" التي ينظمها الفلسطينيون رفضا للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 10 أعوام وتأكيدا على حقهم في العودة إلى أراضيهم التي هجروا منها عند قيام دولة إسرائيل في 1948.

وتبرر إسرائيل إطلاق النار على المحتجين الفلسطينيين باعتباره ضروريا لحماية الحدود ومنع التسلل والهجمات التي تتهم حماس بالسعي إلى تنفيذها.