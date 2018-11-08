ويعد الانفجار هو الأول من نوعه منذ استعادت القوات الحكومية في يوليو 2017 السيطرة على ثاني كبرى مدن العراق من أيدي تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وطردت القوات العراقية داعش من كل المناطق الحضرية، التي كان يسيطر عليها، إلا أن التنظيم المتشدّد ما زال يحتفظ بخلايا سرية في أنحاء عدة من العراق، لا سيما في المناطق الصحراوية وعلى طول الحدود مع سوريا إضافة إلى غرب الموصل.

وشهد العراق سلسلة من التفجيرات وعملية الخطف في الأشهر الأخيرة، ما أثار المخاوف بشأن الوضع الأمني، فيما تشهد الموصل نهضة منذ استعادتها، حيث يعيد السكان بناء منازلهم ويعاد فتح مراكز ثقافية.