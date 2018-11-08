وأصدرت محكمة جنايات الجيزة حكما بالسجن المؤبد على 19 متهما، والسجن المشدد 15 عاما على 41 آخرين، والبراءة لمتهم، و5 سنوات لـ6 متهمين المتهمين بتشكيل الخلية الإرهابية.

وأحال النائب العام المصري المتهمين في مايو 2017 إلى المحاكمة الجنائية، منهم 43 محبوسا والباقي لم يتم القبض عليهم، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تولى المتهمون قيادة وتنظيم جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين الأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.