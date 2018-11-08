وتأتي هذه الضربات، في حين أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تؤازر التحالف برا تعليق عملياتها ضد تنظيم داعش في 31 أكتوبر ردا على القصف التركي لمواقع عسكرية كردية في شمال سوريا.

وذكر المرصد، أن "ما لا يقل عن 20 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا في قصف من التحالف الدولي خلال هجومهم على حقل التنك النفطي في دير الزور حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف".

ويأتى هذا الإعلان بعيد إعلان المرصد "مقتل 28 من متشددي التنظيم في قصف شنه التحالف الدولي يومي الاثنين والثلاثاء".

واستهدفت الغارات الثلاثاء، بشكل خاص، المتشددين الذي كانوا يحاولون الهجوم على حقل الأزرق النفطي، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية في شمال بلدة هجين التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيم.

وتضاف هذه الخسائر إلى حصيلة الاثنين، عندما قتل 17 متشددا خلال اشتباكات مع قوات "قسد"، بحسب المرصد.

وقتل 12 عنصرا على الأقل من قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، في تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدفت موقعا للقوات في شرق سوريا.

وأطلقت قوات "قسد" منذ العاشر من سبتمبر المرحلة الأخيرة من هجومها الهادف إلى طرد داعش من هذا الجيب الأخير، الذي يتحصن فيه التنظيم المتطرف شرقي سوريا.

وتعرضت القوات، بعد أن تمكنت من التقدم في مناطق عدة، للخسارة حيث ولم يتمكّن التحالف، الذي يدعم القوات جوا، من توجيه ضربات ضد المتشددين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية وقف عملياتها "موقتا" بسبب القصف التركي على مواقع كردية في شمال سوريا وبخاصة في كوباني وتل أبيض.