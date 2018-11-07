وأكد مدير الهيئة العامة للمرور، مدثر عبد الرحمن انخفاض الوفيات بسبب الحوادث خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 5.7 بالمئة، إذ بلغت 1715 حالة، مقارنة بـ 1855 حالة لذات الفترة العام الماضي 2017.

وأشار عبد الرحمن إلى انخفاض مصابي الأذى الجسيم بنسبة 11.8 بالمئة، بينما انخفض حجم حوادث الأذى البسيط بنسبة 29.2 بالمئة.

ونقل موقع "باج نيوز" الإخباري عن مدير الهيئة العامة للمرور، قوله إن حجم الحوادث الكارثية لذات الفترة بلغ 20 حادثاً مقارنة بـ 39 حادثاً العام الماضي.

وأقر بوجود زيادة في حوادث التلف بنسبة 1.5 بالمئة، وذكر أن طرق المرور السريع تمثل 24 بالمئة من حوادث المرور، مرجعا انخفاض حجم الحوادث للتنسيق بين الشركاء في سلامة الطرق ومشروع التتبع الآلي.