وأكد الجانبان الأردني والعماني، على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

جاء ذلك في أعقاب مباحثات أجرها العاهل الأردني، مع الوزير العماني، الذي سلمه رسالة من السلطان قابوس بن سعيد.

قال البيان، إن هذا يأتي أيضا في إطار التنسيق المشترك، والتشاور بين الأردن وسلطنة عمان حول مختلف القضايا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.