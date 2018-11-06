ويجري السيسي مباحثات مع البشير، الذي يشارك أيضا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، الذي يختتم أعماله في وقت لاحق.

وكان الرئيسان، السيسي والبشير، قد رأسا يوم 25 أكتوبر الماضي بالخرطوم، أعمال اللجنة المصرية السودانية المشتركة.

ووقعت القاهرة والخرطوم خلال زيارة السيسي للسودان 12 اتفاقية في مختلف مجالات التعاون، ورافقه في زيارته 12 وزيرا، وكانت الزيارة الثانية له خلال 4 أشهر.