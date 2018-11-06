وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش أنه تم إحالة مساعد آمر كتيبة الطلبة الضباط وآمر سرية الطلبة وآمر الفصيل الرابع للطلبة الضباط ومسؤول المدربين جناح الأسلحة وضابطين صف مدربين أسلحة إلى النائب العام.

ويأتي القرار بعد أن خلصت لجنة التحقيق المشتركة بإحالة الشق الجنائي من التحقيق للنيابة العامة والشق الإداري إلى القضاء العسكري، وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة، وفقا للبيان الصادر.

وأثارت قضية وفاة ضابطين في الكويت، أغسطس الماضي، الكثير من الجدل، بعد أن تحدث ناشطون أن سبب الوفاة يعود إلى ضربة شمس تعرض لها الضابطان أثناء التدريب.

ونعت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي في وقت سابق الضابطين، وهما هديب راشد السوارج وفالح سعد العازمي من الدفعة 46.