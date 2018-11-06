ويمكن للزبائن في المطاعم المنتشرة بأشهر شوارع بغداد، مشاهدة أسماك الشبوط حية داخل أحواض صغيرة، حيث يتم إخراجها وتنظيفها قبل وضعها على أوتاد خشبية على شكل دائري حول نار الحطب، لتقدم فيما بعد أكثر الأطباق شهرة وهي المسكوف.

ورغم أن المسكوف هي طريقة طهي في حد ذاتها، إلا أن أسماك الشبوط والقطان النهرية من أكثر الأنواع المفضلة لدى العراقيين في هذه الوجبة اللذيذة التي تعد في البيوت كل جمعة.



ولا يزال سبب نفوق السمك غير معروف، إذ يقول الصيادون إن تلوث المياه وراء الكارثة بينما يرى مسؤولو الزراعة إن ذلك يرجع لمرض تعفن الخياشيم، وهو مرض بكتيري ينجم عن انخفاض مستوى الأوكسجين في الماء.

الأكلة المفضلة

واشتعلت على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات العراقيين على الأزمة التي حلت بمائدتهم. وقالت إحدى المستخدمات على تويتر وتدعى مروة: "حرمتونا من المسكوف كل جمعة.. الله لاينطيكم"، في إشارة إلى المتسببين في هذه الأزمة.

وقالت شهد العنزي بدورها :"كان يفرحني وأنا أتخطى باعة الأسماك فأجد أفضلها وبأسعار مناسبة يتمكن من شرائها الفقراء، فضلاً عن كونها أكلتنا المفضلة".

لكن يبدو أن الفقراء سيواجهون أزمة في الفترة المقبلة في الحصول على الأكلة الشعبية الأولى، بسبب نقص الوارد إلى السوق بعد نفوق آلاف الأطنان من الأسماك في المزارع.

وقال صاحب مزرعة أسماك يدعى محمد علي حمزة الجميلي، في المُسيبعلى، بعد حوالي 70 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد إن الأسعار قد تتضاعف إلى 10 آلاف دينار (8.43 دولار) للكيلو بعد هذه الخسائر.



وأوضح أن "العمال هنا لم يعد لديهم عمل. الأسماك النافقة بالأطنان خسرنا تعب سنة كاملة عمال وعلف".

وأعلنت وزارة الزراعة في بيان إن المرض ينتشر سريعا وسط أسماك الشبوط بسبب الكثافة العالية للأسماك في الأقفاص، وإن تراجع تدفق المياه في نهر الفرات أسهم في ذلك أيضا.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي ساري الجبوري: "أصبح النهر في تلك المناطق على شكل بحيرة مياه راكدة، فتسبب هذا بنقص الأوكسجين ونفوق هذه الأعداد الكبيرة من الأسماك".

وقال مستخدم آخر: "وصل العدوان لموائدنا والجريمة ضد مجهول.. أليس هذا دماراً شاملاً؟"

أياد خارجية؟

ويربط البعض الأزمة بأياد خارجية، حيث قال النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي في تغريدة له على تويتر:"القضاء على الثروة السمكية العراقية النهرية، إبتداءً من سدة الهندية وكارثة نفوق الأسماك، ليس مرضاً ثمانينيا كما تبرر وزارات حكومية، بل هو تدمير تمَّ بفعل فاعل، هو استخدام مواد كيماوية. هو تجويع تقوم به دول، تريد إذلالنا.. على الحكومة أن تنتبه للداخل والخارج من وإلى العراق".

ويتدفق نحو 70 بالمئة من موارد المياه للعراق من دول مجاورة، حيث ينبع نهرا دجلة والفرات من تركيا، لكن إقامة أنقرة العديد من السدود خفضت منسوب المياه في النهرين وأضعفت التيار المائي.

وتواصل إيران تحويل مسار عدد من الأنهار حتى لا تصب في دجلة، حيث صرح نائب وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري قبل أسبوعين بأن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات مكعب من المياه صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرا إلى أن هذه الكميات ستستخدم في مشروعات تمتد على مساحة 770 هكتارا جنوبي وغربي إيران.