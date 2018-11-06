وقالت الخطوط الكويتية، على تويتر، "تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم... واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية..".

إلا أنها أكدت، في الوقت نفسه، أن "حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي وأن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات".

وكان مجلس الوزراء أعلن تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلن وزير التربية تعطيل الدراسة يوم الثلاثاء في جميع المدارس وكليات التعليم التطبيقي وجامعة الكويت.

وتشهد الكويت طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار مترافقا مع أمطار رعدية متفرقة ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.