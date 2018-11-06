وأعلنت الخطوط الكويتية تعطيل العمل بنظام الدوام الصباحي يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت على تويتر إن قرارها جاء "حرصا على سلامة موظفيها، وبناء على تعليمات مجلس الوزراء".

واعتبرت الشركة الكويتية يوم الثلاثاء عطلة رسمية، مع استمرار العمل بنظام الورديات.

كما أعلن وزير التربية الكويتي تعطيل الدراسة يوم الثلاثاء في جميع المدارس وكليات التعليم التطبيقي وجامعة الكويت بناء على تعليمات مجلس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد الكويت طقسا غير مستقر ورياحا نشطة مثيرة للغبار مترافقا مع أمطار رعدية متفرقة ورياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة.